Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Entrato nel gruppo di "indispensabili" per Walter Mazzarri al Torino, il club vorrebbe prolungare l'esperienza in granata di Cristian Ansaldi: l'esterno argentino, tentato dal Monaco in estate, ha nel proprio accordo con la società di Cairo la possibilità di prolungare il proprio accordo coi granata per un altro anno, ma la scadenza potrebbe essere ulteriormente allungata. L'agente è a Torino e sono previsti contatti a stretto giro di posta.