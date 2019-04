TMW - Tottenham, spesa in Italia: novità Luiz Felipe, poi Kessie e Perisic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Tottenham ha quattro obiettivi in Italia per la prossima stagione. Il più datato è Joachim Andersen, della Sampdoria, valutato intorno ai 25 milioni di euro. Il danese ha spiegato di volere rimanere per un'altra annata con la maglia della Sampdoria, ma le proposte in estate potrebbero cambiare molto.

ALTERNATIVA LUIZ FELIPE - La novità è che il Tottenham potrebbe spostare l'attenzione sul difensore della Lazio, che Lotito valuta circa 20 milioni. Entrambi i difensori sono stati seguiti dal vivo in più di un'occasione, probabilmente uno dei due arriverà per rinforzare il pacchetto difensivo. Più facile il blucerchiato, anche se la proposta dev'essere all'altezza.

SEMPRE KESSIE E PERISIC - Sicuramente arriveranno anche un centrocampista e un esterno offensivo. L'ivoriano ha detto più volte di volere provare la Premier League, probabilmente anche per un aumento contrattuale. Verrà riscattato in estate - per 20 milioni di euro - e poi potrebbe finire sul mercato per quaranta. Cifra simile - forse leggermente inferiore - per Ivan Perisic, per cui l'Inter vorrebbe almeno 35: gli Spurs, come l'Arsenal, rimangono alla finestra.