TMW - Under 21: Zaniolo ok, terapie per Barella. Affaticamento per Kean

Fonte: Dario Ronzulli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime sulla condizione dei tre azzurrini usciti con acciacchi vari dalla sfida di ieri tra Italia e Spagna, esordio all'Europeo Under 21 della squadra di Di Biagio: Niccolò Zaniolo non ha sofferto particolari ripercussioni dopo lo scontro di ieri, che lo aveva costretto però a lasciare il campo in barella. Nicolò Barella sta facendo normali terapie, mentre Moise Kean ha sofferto un affaticamento: andrà rivalutato domani ma non ci sono preoccupazioni in vista della Polonia.