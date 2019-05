© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il West Ham ha spedito uno scout a Empoli-Fiorentina per seguire, con particolare attenzione, la prestazione di Bartomej Dragowski, portiere polacco attualmente in prestito agli azzurri proprio dal club viola. Relazione ottima per gli Hammers che sono alla ricerca di un portiere giovane e di buon affidamento. Per Dragowski sono tanti gli interessamenti nelle ultime settimane, non solo quello londinese ma anche club tedeschi e spagnoli.