Ufficiale Lammers torna in patria: l'ex Atalanta, Empoli e Sampdoria si trasferisce al Twente

vedi letture

Ritorno in Olanda per Sam Lammers, che dai Rangers si trasferisce al Twente. Di seguito il comunicato ufficiale: "Sam Lammers (27) indosserà da oggi la maglia dell'FC Twente. L'attaccante proviene dagli Scottish Rangers FC e negli ultimi sei mesi ha giocato a noleggio con l'FC Utrecht. Lammers ha firmato un contratto con il De Grolsch Veste fino alla metà del 2027.

Sam Lammers arriva dalle giovanili del Willem II per poi passare al PSV. Ha esordito in prima squadra nel 2016. Questo è stato seguito da un periodo di noleggio all'SC Heerenveen. Qui ha formato un trio pericoloso con gli attuali giocatori dell'FC Twente Michel Vlap e Mitchell van Bergen. Dopo un breve ritorno al PSV, Lammers ha giocato successivamente con Atalanta Bergamo, Eintracht Francoforte, Empoli e UC Sampdoria. Dal 2023, Sam Lammers ha giocato per i Rangers FC, che lo hanno ceduto in prestito all'FC Utrecht per la seconda metà della stagione".