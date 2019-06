Toni: "Guardiola mi ha ribadito che in futuro verrà ad allenare in Italia"

© foto di Federico De Luca

Intervista concessa ai taccuini di 'Tuttojuve.com' da Luca Toni, ex centravanti e campione del Mondo nel 2006. Argomento principale del botta e risposta è stato il possibile approdo in Italia di Pep Guardiola, attuale manager del Manchester City: "Per la Juventus sarebbe un affare, ovunque è andato ha imposto il suo calcio e un nuovo modo di giocarlo. Ha sempre vinto, anche se con il Manchester non è riuscito ad avvicinarsi alla coppa. Io sono sicuro che un giorno Guardiola verrà ad allenare in Italia, questo me lo ha ribadito. Bisognerà vedere quando si stancherà in Inghilterra, è una persona che comunque ha sempre onorato i contratti e non è mai stato mandato via. Non so quale sarà l'idea, la mia sensazione è che quando risolverà col City verrà nel nostro paese".