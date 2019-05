TOP 100 TMW - Al secondo posto c'è Quagliarella

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di Tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 20 partite. Al secondo posto c'è il capocannoniere del campionato, l'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella

SECONDO POSTO - FABIO QUAGLIARELLA

Sampdoria - Media Voto: 6,57

Venticinque gol a trentasei anni. Basterebbe questo dato per fare capire quanto è stata meravigliosa - e forse irripetibile - la stagione di Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, ambito anche dai grandi club nonostante una carta d'identità calcistica tutt'altro che verde. Di tacco, in rovesciata, anche su rigore, il centravanti blucerchiato ha convinto tutti, anche Roberto Mancini, che lo ha convocato e fatto giocare titolare contro il Liechtenstein. Due gol, sempre dagli undici metri, al Tardini. Quagliarella come collante e come secondo miglior giocatore della nostra classifica, con una media di 6,57 ben superiore a quella di Duvan Zapata, terzo ex-aequo con Palacio.