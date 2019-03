TOP 100 TMW - C'è tanto Napoli. Le posizioni dalla 40^ alla 36^

Fonte: In collaborazione con Gaetano Mocciaro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 15 partite. Ecco le posizioni dalla 40^ alla 36^.

40 - Roberto Inglese (Parma) 6.208 - Il finalizzatore di un Parma che è tra le sorprese di questa Serie A, nonostante un ultimo mese sottotono. Sta confermando di essere l'attaccante perfetto per un'ambiziosa realtà di provincia, forse anche qualcosa in più. L'Atalanta il prossimo passo?

Presenze: 24. Gol: 8. Assist: 1. Minuti giocati: 1939.

40 - Allan (Napoli) 6.208 - Una flessione nelle ultime gare, ma resta uno dei migliori centrocampisti della Serie A, elemento insostituibile del Napoli di Carlo Ancelotti. E' ormai giocatore consacrato a livello internazionale: lo conferma l'inserimento del gruppo della nazionale brasiliana e l'offerta da oltre 50 milioni di euro più bonus presentata a gennaio dal PSG (il Napoli per darlo via chiedeva 100).

Presenze: 25. Gol: 0. Assist: 3. Minuti giocati: 2012.

38 - Alfred Duncan (Sassuolo) 6.21 - Tra i migliori del Sassuolo di De Zerbi, che ha sorpreso per tutto il girone d'andata ma adesso sta difettando in continuità. E' il pilastro dei neroverdi e non è più solo un incontrista. Come spiegano bene i numeri: 4 gol e 4 assist vincenti.

Presenze: 19. Gol subiti: 4. Assist: 4. Minuti giocati: 1472.

37 - Matteo Politano (Inter) 6.211 - La stagione della definitiva consacrazione: doveva dimostrare di essere all'altezza di un club come l'Inter e lo sta dimostrando. Non a caso, il suo riscatto non è in discussione: la società e i tifosi sono molto soddisfatti del suo rendimento.

Presenze: 26. Gol: 4. Assist: 5. Minuti giocati: 1796.

36 - Lorenzo Insigne (Napoli) 6.217 - L'inizio di stagione è stato spaventoso. Gol a grappoli, in Serie A ma anche in Europa. Poi un periodo così così, nel corso del quale più di qualche tifoso ha storto un po' il naso. Perché da lui che è napoletano cresciuto nel settore giovanile del club ci si aspetta sempre qualcosa in più, specialmente adesso che è il capitano.

Presenze: 23. Gol: 9. Assist: 6. Minuti giocati: 1822.