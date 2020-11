TOP 100 TMW - Due giganti e il 2° miglior portiere: Mirante! Posizioni dalla 20^ alla 16^

Prosegue anche oggi la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 4 partite.

Di seguito le posizioni dalla 20 alla 16:

20 - ANTONIO MIRANTE (Roma) 6.58

Che sorpresa. A 37 anni, ha tolto il posto a portieri pagati suon di milioni e si sta confermando più che all'altezza del compito: pilastro di una fin qui ottima Roma, per media voto dopo sette giornate è il secondo miglior portiere del campionato.

19 - KALIDOU KOULIBALY (Napoli) 6.58

E' tornato. Dopo una stagione a tratti irriconoscibile, il difensore senegalese che solo due anni fa veniva annoverato tra i migliori centrali d'Europa ha ricominciato a giocare sui suoi livelli. Che sono altissimi.

18 - FILIP DJURICIC (Sassuolo) 6.6

Uno dei migliori del Sassuolo in questo avvio di stagione. Non sempre strappa i titoli di giornale, ma non c'è dubbio che sia uno dei giocatori tecnicamente più dotati del Sassuolo di De Zerbi, la sorpresa di questo avvio di stagione.

17 - EDIN DZEKO (Roma) 6.6

In ogni sessione di calciomercato sembra a un passo dall'addio. Poi, alla fine, nessuno lo smuove dalla Capitale e resta sempre uno degli uomini più importanti della Roma, forse il più importante.

Leader, capitano e soprattutto goleador della squadra giallorossa: in campionato è già a quota 3 in 5 gare.

16 - RAFAEL LEAO (Milan) 6.6

Una pantera. Capace di giocate da grande artista del pallone, ma soprattutto di assist decisivi. Ci voleva un partner come Ibrahimovic per rimettere in riga l'attaccante portoghese dopo una stagione come quella scorsa e far brillare le qualità di questo ragazzo classe '99 che, dal punto di vista tecnico, è di categoria superiore.

