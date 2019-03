TOP 100 TMW - El Trenza sembra un ragazzino: 4^ posizione a Palacio

Fonte: In collaborazione con Gaetano Mocciaro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com fra coloro che abbiano disputato almeno 15 partite. Al quarto posto sembra quasi di sentire Gigliola Cinquetti cantare Non ho l'età.

4 - Rodrigo Palacio (Bologna) 6,474 -

El Trenza non molla mai: non parlategli di pensione. E Mazzarri lo ha addirittura paragonato a un certo Diego. Senza scomodare miti del calcio, Palacio sembra aver bevuto l'elisir dell'eterna giovinezza. Influiscono, nel giudizio positivo, le non tantissime partite giocate: l'argentino ha saltato buona parte dell'inizio di stagione. Con lui, però, il Bologna viaggia a una velocità diversa.

Soprattutto, è difficile vedere l'ex Inter incappare in una giornata storta: pochi exploit (un 7,5 il voto massimo), ma praticamente nessuna insufficienza (solo due volte ha ottenuto 5,5). Merito dell'età e dell'esperienza. La capacità di fare, anche a 37 anni, la differenza in campo, è tutto merito di una classe che il passare delle primavere non fa ingiallire.

Presenze: 19. Gol: 3. Assist: 4. Minuti giocati: 1554.