TOP 100 TMW - Vidal, si può dare di più. Gosens, passo indietro. Posizioni dalla 75^ alla 71^

Oggi e domani presentiamo la Top 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 4 partite.

Di seguito le posizioni dalla 75 alla 71:

75 - MANUEL LAZZARI (Lazio) 6.20

Giocatore indispensabile nel 3-5-2 di Inzaghi perché garantisce gamba e abilità nelle due fasi di gioco. Un problema fisico e il Covid gli hanno fatto saltare due partite. Per il resto fin qui è stato schierato titolare nelle prime tre partite, salvo poi entrare a partita in corso in attesa di recuperare la orma ottimale.

74 - ROBIN GOSENS (Atalanta) 6.20

Nella stagione passata ha chiuso come 20° miglior giocatore per media voto, con un 6.41 complessivo, tanti gol e assist. Fin qui un passo indietro anche a causa dei ripetuti impegni che tolgono il fiato. È partito fortissimo, mettendo lo zampino nel successo travolgente contro la Lazio con gol e assist. Un problema fisico lo ha tolto dagli ultimi impegni.

73 - DAVIDE FARAONI (Hellas Verona) 6.20

Prima di infortunarsi al polpaccio era riuscito anche a prendersi la fascia di capitano per tre partite. L'esterno ha trovato la sua dimensione a Verona e le sue prestazioni fin qui sono una garanzia. Partita particolarmente brillante quella d'esordio contro la Roma, magari anche per quel sapore di derby che da scuola Lazio qual è ha sentito.

72 - ARTURO VIDAL (Inter) 6.21

Il pallino di Antonio Conte ha giocato fin qui tutte le partite. Prestazioni buone anche se dal cileno ci si aspetta qualcosa di più, memori anche dell'esperienza alla Juventus dove spesso a volentieri contribuiva in zona gol. Di certo la grinta non manca, come si vede dalle tre ammonizioni rimediate.

71 - GIOVANNI SIMEONE (Cagliari) 6.21

Con Eusebio Di Francesco sta trovando la sua consacrazione: 5 reti in 7 partite, numeri notevoli per il Cholito che è arrivato in Italia molto giovane e che sembrava a un passo dal perdersi. I sardi se lo godono, lui è ormai consapevole delle sue qualità e le sue reti hanno fin qui fruttato punti pesanti.

