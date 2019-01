TOP NEWS ore 13 - Dramma Sala, "caso ADL-Frosinone" e PiatekDay

Cosa è successo nelle ultime ore

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: purtroppo anche il dramma di Emiliano Sala, di cui si sono perse le notizie durante il volo tra Nantes e Cardiff. Di seguito le notizie più importanti della mattina.

LIVE TMW - Dramma Sala, disperso l'aereo che lo stava portando a Cardiff - Leggi la news, CLICCA QUI!

LIVE TMW - Barça, è il giorno di Boateng: "Un onore essere qua" - Leggi la news, CLICCA QUI!

LIVE TMW - PiatekDay: a Casa Milan dirigenza al completo - Leggi la news, CLICCA QUI!

Napoli, Allan spinge per il PSG ma De Laurentiis non molla - Leggi la news, CLICCA QUI!

Roma, ag. Zaniolo: "Non penso che ci saranno problemi per il rinnovo" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Abodi e gli stadi di proprietà: "Venti piazze pronte al via" - Leggi la news, CLICCA QUI!

ESCLUSIVA TMW - Pres. Frosinone risponde ad ADL: "Sindrome di Napoleone" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Milan, Higuain oggi in volo per Londra: Sarri lo vuole in campo già giovedì - Leggi la news, CLICCA QUI!