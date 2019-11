TOP NEWS ore 13 - Mou al Tottenham. Roma, Friedkin vuole il club

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattina.

UFFICIALE: José Mourinho è il nuovo tecnico del Tottenham - Leggi la news, CLICCA QUI!

Tottenham, ecco Mourinho: "Eccitato dall'idea di allenare questi ragazzi" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Mourinho nuovo tecnico del Tottenham. Levy: "Ispira le proprie squadre" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Tottenham-Mourinho, il retroscena: trattativa iniziata 3 settimane fa - Leggi la news, CLICCA QUI!

Roma in vendita: il gruppo Friedkin in Italia per l'acquisizione del club vicino - Leggi la news, CLICCA QUI!

Chi è Friedkin? Il "Re delle Toyota" che vuole acquistare la Roma - Leggi la news, CLICCA QUI!

Roma in vendita, JP Morgan per Friedking. Via dopo ok di Goldman Sachs - Leggi la news, CLICCA QUI!

Roma in vendita, il documento ufficiale di Goldman Sachs - Leggi la news, CLICCA QUI!

TMW - Roma, titolo in Borsa sospeso per eccesso di rialzo - Leggi la news, CLICCA QUI!

Inter, due ostacoli per Giroud: al lavoro su ingaggio e durata contratto - Leggi la news, CLICCA QUI!

Salvini attacca Suso e lo spagnolo risponde: "Pensa al Paese" - Leggi la news, CLICCA QUI!

TMW - Genoa, stamattina visite mediche per l'attaccante Tankovic - Leggi la news, CLICCA QUI!