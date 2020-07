TOP NEWS Ore 24 - Juventus in fuga per lo Scudetto. Inzaghi: "Sfortunati negli episodi"

vedi letture

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della serata.

Juventus, Bonucci fa 400: "Sono orgoglioso, ma è solo una parte della storia" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Napoli, Ghoulam: "Il futuro? In questo momento non me ne preoccupo" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Costacurta su Acerbi: "Al Milan era presuntuoso, la malattia lo ha fatto maturare" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Sassuolo, De Zerbi sul rinnovo: "Sono felice qua, ma dove dovrei andare?" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Un grande Milan ridimensiona i sogni della Lazio: 0-3 all'Olimpico, la Juve scappa a +7 - Leggi la news, CLICCA QUI!

Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio sprofonda a -7 dalla Juventus - Leggi la news, CLICCA QUI!

Lazio, Inzaghi: "Sfortunati negli episodi. Abbiamo problematiche che non ci volevano" - Leggi la news, CLICCA QUI!

Milan, Pioli: "Non so cosa sarà del mio futuro, ma il club non mi ha mai fatto mancare nulla" - Leggi la news, CLICCA QUI!