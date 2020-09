TOP NEWS Ore 24 - Zaniolo riflette e decide di rinviare l'operazione. Tonali a Milano

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti di oggi.

Serie A, Gravina e l'ipotesi playoff: "Ad oggi non mi sembra che ci siano le condizioni"

TMW - Lazio, allenamento odierno senza Acerbi, Immobile e Strakosha. Ok Leiva

L'avvocato Grassani sull'infortunio di Zaniolo: "La Roma può fare causa a UEFA e FIFA"

Cristiano Ronaldo fa 100! Tripla cifra per CR7 con la maglia del Portogallo: -9 dal record di Daei

Schick saluta Roma: la Sampdoria lo portò in A per 4 milioni. Tutti i suoi trasferimenti

Fiorentina, al Centro Sportivo si rivede Biraghi: l'ex Inter tra adeguamento del contratto e addio

TMW - Roma, Zaniolo non si opera domani. Il giocatore sta decidendo il giorno con la famiglia

TMW - Milan, Tonali è già arrivato in città. Domani il giorno delle visite e della firma

Mihajlovic guarito dal Coronavirus e di nuovo in campo, il Bologna annuncia: "The Boss is back!"

TMW - Genoa, doppio colpo in arrivo: quasi fatta per Zajc. E inserimento per Karsdorp

Il Monza monitora la situazione di Daniel Maldini. Nei prossimi giorni possibile affondo