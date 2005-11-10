Torino, Abate: "Contro il Monza gara difficile. Braganca fuori? Ecco perché"

A pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida tra Torino e Monza, l'allenatore granata Ignazio Abate è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il momento di crescita della sua squadra e le scelte di formazione per il match.

Affrontate un Monza molto in forma, ma anche voi venite da due vittorie consecutive. Le chiedo se e cosa sia cambiato rispetto a quella sconfitta in Coppa Italia di inizio settembre e come sia evoluta da quel giorno la sua squadra, in vista di questa nuova sfida al Monza.

"Sicuramente sarà una partita difficile e complicata contro una squadra che cercherà di non lasciarci respirare. Noi siamo cresciuti, sono arrivati giocatori nuovi, c'è stato un mese e mezzo di lavoro e piano piano il gruppo sta crescendo".

Le chiedo anche della coppia offensiva: in questo momento Adams e Simeone rappresentano una garanzia per lei là davanti? Si affida ancora una volta a loro dal primo minuto, nonostante le tante partite in pochi giorni?

"Sì, Adams e Simeone stanno bene e in questo momento si stanno esprimendo bene, quindi per oggi ho optato così".

Invece, per quanto riguarda un'altra scelta di formazione, mister: gioca Fitz-Jim al posto di Braganca, unico cambio rispetto alla grande vittoria di Parma. Le chiedo le motivazioni di questa scelta.

"La storia di Braganca è un po' particolare: arriva da due infortuni al crociato e non faceva novanta minuti da tantissimo tempo, l'ultima partita l'aveva fatta ad aprile ed è arrivato senza aver fatto il ritiro. L'ho visto un po' stanco nei giorni scorsi, quindi ho optato per Fitz-Jim, che arriva da due settimane di allenamento di ottimo livello e mi aspetto che farà sicuramente bene".