Torino, Abate: "Le parole d'ordine sono lavoro e umiltà. Il modulo lo fanno i giocatori"

L'allenatore del Torino Ignazio Abate ha parlato a DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio del match contro il Parma: “Lavoriamo in una piazza molto importante, dove ci stimolano a fare sempre il meglio. Ma io sono felice del mio gruppo, sappiamo che percorso abbiamo intrapreso. Le parole d’ordine sono lavoro e umiltà, poi indubbiamente andiamo alla ricerca del miglioramento continuo nel quotidiano. Sono felice del gruppo che alleno, l’importante è che all’interno manteniamo l’equilibrio”.

L’interpretazione del suo modulo? Serve per supportare Simeone?

“Il modulo lo fanno i giocatori. Ho cinque attaccanti a disposizione, quindi la strada intrapresa credo sia la migliore per questa rosa. Poi nell’impostazione si lavora per principi, nel riconoscere gli spazi ed essere legati con i compagni, possiamo impostare a tre o a quattro, ma difendiamo a tre e dobbiamo essere bravi nelle varie altezze di campo”.

Serve blindare la difesa. La scelta di Ismajli va in questo senso?

“No, Ismajli era tornato dalla Nazionale e aveva un problema al ginocchio, l’ho visto bene questa settimana, dunque è giusto che scenda in campo come titolare. Questa è la mia mentalità: tengo tutti in grande considerazione, gioca chi se lo merita e i ragazzi lo sanno. Ismajli farà una grande partita stasera.”.