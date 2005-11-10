Torino, Abate: "Sono contento per Simeone. Si vede che tutti lottano per la maglia"

L'allenatore del Torino Ignazio Abate ha parlato a DAZN dopo la vittoria granata sul Parma: "La cosa più bella di oggi? Ci sono tanti aspetti positivi, abbiamo fatto una prima mezz'ora di alto livello, poi abbiamo sofferto un po', ma con grande ordine. Poi nel secondo tempo loro hanno spinto tanto sull'acceleratore e abbiamo sofferto di più, ma siamo rimasti in piedi con animo e organizzazione. Potevamo essere più coraggiosi dal punto di vista tecnico, dobbiamo continuare a lavorare con umiltà e perseverare nel quotidiano".

C'è del tuo nei gol del Torino, hai creduto tanto in Simeone. Quanto è importante per il Toro?

"Simeone non ha trovato la via del gol nelle prime giornate, ma ha sempre lavorato ed è un leader dentro lo spogliatoio. Si allena sempre al massimo e l'attaccante vive di momenti, ma se lavori e perseveri prima o poi la ruota gira. Ha fatto una grande gara e due grandi gol, ma non dimentico gli altri atttaccanti che entrano dalla panchina. Lo fanno sempre con grande atteggiamento, lavorano mettendomi in difficoltà e sono sicuro che arriverà il momento di tutti".

Nelle ultime 5 giornate, quelle a mercato chiuso, ha la media di due punti a partita. Lei ha chiesto inserimenti di qualità e sono arrivati.

"I margini di crescita sono tanti perché vedo lavorare i ragazzi tutti i giorni e nelle prime prestazioni non abbiamo dimostrato il meglio. Il calcio è uno sport di gruppo dove il legame tra di noi è indispensabile e quelli che sono arrivati dopo si stanno inserendo piano piano, ci stiamo conoscendo e legando tra di noi. Il rapporto umano è l'aspetto più importante. Lo spirito della squadra si vede, lottano tutti per la maglia, ma non abbiamo fatto ancora niente. Dobbiamo continuare a spingere".

Vuole giudicare il Matri ballerino che è in studio?

"Leggo i consensi positivi sui social, sono contento per lui".