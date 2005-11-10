Torino, Adams: "Spero di tornare al gol. Preferisco ricevere la palla sui piedi"

L'attaccante del Torino Che Adams ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Parma al Tardini: "Spero di continuare come stavo facendo a inizio stagione, prima della pausa per le Nazionali. Ho recuperato dall'infortunio e spero di poter tornare al gol".

Come cambia il tuo ruolo in base a chi gioca accanto a te?

"La cosa più importante è divertirsi, quando giochiamo. A livello di caratteristiche preferisco la palla tra i piedi per poter giocare di più con la squadra e creare occasioni".