Torino, asse caldo con la Premier

Regista e trequartista restano, come noto, le priorità del mercato del Torino. Soprattutto per il ruolo di playmaker il nome su cui si sta lavorando è indirizzato da tempo e corrisponde al profilo di Torreira. La Fiorentina, altra seria candidata all’Uruguayano, è al momento in ritardo nelle gerarchie di gradimento del centrocampista dell’Arsenal. L’operazione che il Toro vorrebbe imbastire è impostata sulla base di un prestito biennale con obbligo di riscatto per il quale non c’è ancora l’accordo con i Gunners. Intanto, l’asse con la Premier prosegue: Tuttosport rilancia l’accostamento a Pereyra che già da tempo i granata stanno seguendo, mentre in uscita è in dirittura d’arrivo il trasferimento in prestito di Ola Aina al Fulham.