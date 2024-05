Bennacer: "Al Milan non basta arrivare secondi. Volevamo andare più avanti in Europa"

Il centrocampista Ismael Bennacer è stato autore dell'unico gol del Milan nella sconfitta di ieri sera maturata con il risultato di 3-1 sul campo del Torino.

Nel post-partita Bennacer ha parlato brevemente a Sportitalia: "Siamo dispiaciuti per l'Europa perchè volevamo andare più avanti. In campionato siamo secondi, ma al Milan non basta arrivare secondi. Abbiamo voglia di vincere. Stasera (ieri sera, ndr) è andata male, ma dentro abbiamo questo spirito".