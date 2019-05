Torino, Bava pronto per il ruolo di ds. Intanto pensa a Caprari

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Novità sul mercato del Torino raccontate oggi da Tuttosport in edicola. Nel mirino c'è Gianluca Caprari, jolly della Sampdoria: il direttore sportivo Massimo Bava, che attende l'addio a Gianluca Petrachi ma che è pronto per sposare il nuovo ruolo in granata, è già operativo. E tra le idee di mercato c'è proprio il doriano che potrebbe integrarsi, nelle idee di Mazzarri, in un pacchetto avanzato con Belotti, Iago Falque e Zaza.