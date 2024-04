Torino, Buongiorno verso l'addio in estate. Piace a Inter e Milan, ma anche in Premier

vedi letture

Buongiorno va verso l'addio al Torino nella prossima estate. Perché il difensore granata è finito nel mirino delle big della nostra Serie A, Inter e Milan, sì, ma anche Juventus qualora dovesse andare via Bremer, ma non solo. Alcuni club di Premier hanno visionato più volte il centrale, uno dei migliori del campionato, tanto da averne relazioni eccellenti. Per questo il club granata gongola, visto che sarà - di fatto - una plusvalenza totale in grado di mettere a posto il bilancio, un po' come quella dello stesso brasiliano qualche stagione fa.

Ed è una vittoria soprattutto del giocatore, considerato che Urbano Cairo aveva detto di sì all'offerta dell'Atalanta. 17 milioni di euro più il cartellino di Duvan Zapata, valutato circa 10 milioni. Lo stesso colombiano è stato riscattato dopo la prima presenza ad aprile - con due gol all'Empoli, inutili ai fini del risultato finale - e quindi, di fatto, Buongiorno era stato valutato dai bergamaschi 27 milioni in totale, stessa cifra di Ederson (lì la contropartita era stata Lovato), ventuno in meno di quanto poi concluso con Hien a gennaio, preso a 6 milioni - più 2 per Siren Diao, ma questa è un'altra storia - e che sta facendo discretamente nei suoi primi mesi.

La realtà è che Buongiorno non era convinto perché non vedeva un grande salto tra Torino e Atalanta. Seppur quest'ultima sia una società abituata a vendere i migliori, anche dopo una stagione, l'ambizione era quella di andare in una big. Cosa che farà in estate.