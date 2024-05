Torino, Buongiorno: "Lukaku il più duro da marcare. Futuro? Premier allettante, ma anche la A"

"La fascia è un orgoglio, è bellissimo rappresentare gli altri e mi spinge a dare il massimo". Musica e parole di Alessandro Buongiorno, difensore e capitano del Torino, una delle più belle rivelazioni di questa stagione. Uno di quelli che Luciano Spalletti dovrebbe convocare in Nazionale in vista di Euro 2024: "Spero di andare all’Europeo e, perché no, magari di vincerlo e giocarlo", le sue parole in una diretta Instagram di Sportmediaset.

La carriera di Buongiorno è cominciata da poco, ma potenzialmente può essere di gran livello. E allora quali sono gli obiettivi del centrale granata? Li spiega lui stesso: Obiettivi? Il mio sogno è quello di vincere la Champions e il Mondiale, proprio come tutti i bambini. La Premier è sicuramente un campionato molto allettante, ma anche in Serie A mi trovo molto bene: vedremo in futuro".

Chi è l'attaccante più difficile marcato fin qui da Buongiorno? Il difensore del Torino si esprime così: "L’attaccante più difficile da marcare è Lukaku: ha una grande prestanza fisica, con lui bisogna giocare sull’anticipo oppure sulle letture delle giocate".