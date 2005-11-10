Torino, Cacciamani: "C'è tanto di Abate nel mio percorso. Mi sto adattando alla Serie A"

Alessio Cacciamani, calciatore del Torino, ha parlato a DAZN dopo la vittoria conquistata sul campo del Parma, soffermandosi sull'importanza di Abate nella sua crescita: "C'è tanto di suo e dei miei compagni, che durante la settimana mi danno veramente tanto a livello di consigli e mi fanno sentire parte della squadra. Anche l'anno scorso il mister mi ha fatto conoscere i suoi principi e mi ha permesso di migliorare sotto tutti i punti di vista, soprattutto in difesa dove abbiamo lavorato tanto. Continueremo a lavorare così senza fermarci"

Sembra che tu non abbia risentito del passaggio dalla B alla A. Sei d'accordo?

"Il salto di categoria si sente, ma cerco di adattarmi alla Serie A, soprattutto ora. Piano piano cerco di metterci sempre del mio, bisogna rimanere concentrati. Provo a portare le mie qualità e a migliorare piano piano".