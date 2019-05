Torino, Cairo punta su Bava: dall’oro della cantera alla grande occasione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Programmazione certosina, un “no grazie” ai corteggiamenti della Juventus, la stima di Urbano Cairo. La fine dell’era Petrachi per il Torino rappresenta la grande occasione di un professionista di livello: Massimo Bava. L’attuale responsabile del settore giovanile della squadra granata ha sviluppato negli anni un progetto di valore, coadiuvato da risultati che hanno dato risalto e valore agli investimenti portati a termine. Tra allenatori e giocatori, la culla granata è tornata a rappresentare una delle primizie del calcio italiano, ponendosi come uno dei fiori all’occhiello della gestione di Cairo, specie in questa nuova fase di rilancio. Un legame a doppio filo, confermato dai costanti rinnovi di contratto che hanno accompagnato l’avventura di Massimo Bava in granata, fino allo sviluppo di quel progetto Ronaldo destinato a diventare realtà anche grazie al lavoro svolto dal dirigente. Un professionista giunto alla fase di svolta, e a far sua un’eredità pesante come quella del futuro direttore sportivo della Roma. Intanto, Urbano Cairo, ha deciso di puntare su Bava.