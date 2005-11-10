Torino, Fitz-Jim: "Felice per il mio primo gol, ripagata la fiducia di Abate"

Il Torino piega il Monza 3-2 e infila il terzo successo consecutivo in Serie A. A sbloccare il match è Fitz-Jim al 39', ma Varela riequilibra i conti al 47'. Nella ripresa i granata allungano con le reti di Belghali al 61' e Vlasic al 72', prima dello sfortunato autogol di Patterson in pieno recupero che fissa il risultato finale.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN dal centrocampista granata al termine del match.

Vorrei che ci raccontassi le emozioni di questo tuo primo gol. Hai avuto delle partite in cui hai fatto un po' più di difficoltà nelle ultime, ma oggi hai giocato titolare e, con la fiducia del tuo mister, ti sei preso la tua rivincita. Ci racconti le tue emozioni nel segnare davanti ai tuoi nuovi tifosi?

"Sì, non ho giocato molto nelle ultime due partite e per me è stato un po' difficile, ma oggi ho sentito tanto la fiducia di Abate, del mio mister. Volevo ripagarla ed ero davvero ansioso di segnare: sono molto felice di aver segnato il mio primo gol in campionato quest'oggi e di aver aiutato la squadra".

Ti volevo parlare del lavoro che sta facendo il mister su di te. Io ho giocato con lui e lo conoscevo da calciatore, ora lo vedo in un'altra veste: è sempre stato un giocatore molto sanguigno, uno che si allenava sempre con grande energia. Ci porti un po' dentro il lavoro di Ignazio Abate? Come sono gli allenamenti e cosa sta dando a livello umano a te e alla squadra?

"Sì, penso che Abate stia facendo davvero un ottimo lavoro in questo momento. Sta tirando fuori tutto il possibile dalla squadra e il suo modo di lavorare rispecchia davvero la mia idea di gioco, mi piace molto."

Hai mai sentito parlare del Fantacalcio?

"Sì, ne ho sentito parlare diverse volte qui. Sono molto felice per le persone che mi hanno preso al Fantacalcio, sono contento per i miei fantallenatori perché il mio gol ha portato dei punti in più a loro".

Quanti gol vuoi segnare quest'anno?

"Non voglio dire un numero preciso, ma spero di segnarne il più possibile, chiaramente anche per i fantallenatori".