© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Cesena va a caccia del colpo per il campionato di Serie C a cui parteciperà l'anno prossimo: contatti con il Torino per l'ariete Karlo Butic, attaccante da 20 gol in 29 partite nello scorso campionato Primavera: lo rivela la redazione di ViaEmiliaNews.com. L'obiettivo è consegnarlo a Modesto già per la partenza del ritiro, in modo da farlo acclimatare nel modo migliore nella sua nuova realtà