Torino, intrecci di mercato con l’Udinese

vedi letture

In vista della prossima estate si predispone un intreccio di mercato interessante che ha per protagonisti il Torino e l’Udinese. Il nome più caldo su questo fronte è quello del centrocampista Seko Fofana, obiettivo del Torino già nello scorso gennaio e che sfioró il trasferimento in granata con il possibile passaggio di Edera in Friuli. Una trattativa che potrebbe essere riproposta in estate e che affiancherà un presumibile duello che avrà per oggetto il giovane e promettente attaccante del River Plate Girotti. Il Torino per primo ha messo gli occhi sul talento argentino, mentre l’Udinese ha stretto contatti promettenti nel corso delle ultime settimane. Chissà che in vista dell’estate non si possa scatenare qualcosa di più concreto.