Torino, Kulenovic: "Da tanto non facevamo tre vittorie di fila, possiamo crescere ancora"

23.00 - L'attaccante del Torino, Sandro Kulenovic, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Monza, valida per l'ottava giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Com'è stata questa vittoria?

"Sapevamo che sarebbe stata dura, uomo contro uomo a tutto campo. Abbiamo giocato bene e abbiamo portato a casa tre punti importanti. Era tanti anni che si facevano tre vittorie di fila, ma martedì c'è già un'altra gara"

Cos'è cambiato rispetto alla Coppa Italia?

"Ci voleva tempo, abbiamo cambiato tanto. Il mister ha portato uno stile diverso, col Monza in Coppa avevamo un altro modulo. Dopo quella sfida sono arrivati tanti giocatori e siamo più forti rispetto all'epoca"

Si vede tanto entusiasmo e convinzione...

"Abbiamo avuto un avvio difficile in stagione, ma giocatori e staff abbiamo lavorato duramente. Ci abbiamo messo cuore e grinta, sappiamo che abbiamo qualità e stiamo creando una mentalità. Possiamo migliorare ancora. Siamo una squadra giovane e con esperienza, vogliamo continuare così. Martedì avremo il Como che è molto forte"

Cos'è cambiato nel rapporto con i tifosi?

"Il loro appoggio è importante per noi. Vogliamo regalare partite così: non riusciamo sempre a vincere, ma bisogna combattere e lottare con la maglia del Toro. E' una piazza importante e storica, i tifosi sono la nostra forza"

Ore 23.08 - Termina la conferenza stampa di Kulenovic