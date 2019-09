Torino, Nkoulou rompe il silenzio: "Qualcuno non è stato di parola"

"Ho capito che gli impegni sono difficili da mantenere, ma nessuno deve mettere in discussione la mia professionalità".

Nicolas Nkoulou, difensore del Torino, interrompe il silenzio delle scorse settimane per fare chiarezza su quanto è successo al termine del mercato estivo e lo fa attraverso l'Equipe: "Sono un uomo leale, - la sua risposta a Cairo - onesto e integro. In tutta la mia carriera nessun compagno, allenatore o dirigente ha mai messo in discussione la mia professionalità e tanto meno la mia educazione. Un professionista deve informare il proprio datore di lavoro del proprio lavoro e se non ha le condizioni ottimali per compierlo. Questo è stato rispettosamente fatto con l'allenatore e i compagni di squadra".

Le sue parole: "Per me un uomo si definisce dal rispetto, dalla sua parola. Sfortunatamente ho compreso che gli impegni sono difficili da mantenere, ho preso atto che i dirigenti hanno rifiutato la mia partenza. Fedele ai miei principi, mi rimetto al lavoro senza che questi fatti mettano in pericolo la mia motivazione e la mia professionalità, mi impegno a difendere i colori del Torino perché la sua storia e i suoi tifosi lo meritano".