Torino, Pellegri: "Vittoria importante, abbiamo dimostrato di essere un gruppo unito"

Il Torino vince a Udine per 2-1 e torna alla vittoria dopo 5 giornate. Grande protagonista di giornata è Pietro Pellegri, autore del secondo gol granata: "Questa è una vittoria importante perchè arrivavamo da risultati negativi. Poi a livello personale è una grande soddisfazione perché ho sofferto tanto con gli infortuni. Secondo me vale tanto questa vittoria. Abbiamo sofferto come squadra ma il gruppo è unito, abbiamo dimostrato di essere coesi e di essere una bella squadra", le sue parole ai microfoni di DAZN.

Infastidito dalle critiche?

"Fa parte del nostro lavoro, è normale sentire critiche. Noi ci tappiamo le orecchie e andiamo avanti"

Tuo padre cosa ti dirà?

"E' contento. Lui mi è sempre stato vicino, è una grande soddisfazione per me e per lui"

La prossima contro il Milan. Come ci arriva il Torin?

"Non guardiamo mai al passato, ma sempre al futuro. Lavoreremo bene e affronteremo al meglio possibile il Milan".

Sei pronto a caricarti l'attacco sulle spalle?

"Siamo tutti importanti perché siamo una squadra. Le qualità dei singoli a volte possono risolvere la partita, ma ciò che conta è la squadra"