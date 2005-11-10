Torino, Simeone: "Quando uno si allena il gol poi arriva. Spero di farlo capire ai miei compagni"

Al termine della sfida vinta al Tardini dal Torino contro il Parma, il grande protagonista di giornata Giovanni Simeone ha parlato a DAZN: "Mi sono sempre concentrato sul come vincere le partite e posizionarmi al meglio per la squadra. Siamo una formazione nuova, con un allenatore nuovo e idee nuove da capire. Magari uno non riesce a fare gol, è normale, ma io sono sempre stato tranquillo, prima o poi sarebbe entrata. Facciamo gol e giochiamo a calcio da sempre, non ci deve pensare".

Il secondo molto bello.

"Mi stavo arrabbiando perché qualcuno mi stava facendo lo sgambetto da dietro e lì mi è scattato qualcosa e ho tirato ed è finita lì".

L'esultanza molto forte dopo il primo gol. Raccontacela.

"Quando uno si allena, magari ha dei momenti di difficoltà non devi mai mollare ed è giusto che arrivino i gol. Lo so per esperienza e lo faccio vedere ai miei compagni: bisogna continuare a lavorare perché la giustizia arriva a chi non molla. Quando ho segnato la prima cosa che ho pensato è che fosse giusto così. Spero di farlo capire ai miei compagni".