Torino, sempre in svantaggio nelle prime 5 giornate: lavoro extra durante la sosta

Un dato preoccupante ha caratterizzato l'avvio di stagione del Torino e, quanto prima, deve essere corretto: i granata hanno sempre bisogno di uno schiaffo per poi reagire. Nelle prime 5 giornate, infatti, sono sempre andati in svantaggio: contro la Fiorentina sono riusciti a ribaltarla e a vincere, contro il Bologna hanno conquistato 1 punto mentre, nelle altre 3 sfide contro Milan, Sassuolo e Roma, hanno chiuso con una sconfitta.

Sosta di lavoro intenso

Per evitare che questa caratteristica infelice diventi una costante di tutta la stagione, stando a quello che riferisce Tuttosport, il tecnico Ignazio Abate ha lavorato molto duramente durante la sosta per le Nazionali. "Occorre percepire di più il pericolo: bisogna ragionare in modo pessimistico in difesa, anche in situazioni tranquille o agevoli perché fa tutta la differenza, dobbiamo stringere più le linee, le maglie, quando siamo sotto linea palla", aveva detto il mister granata in una delle ultime interviste.

Possibile forfait con l'Udinese

La speranza del mister del Toro è di vedere i primi risultati già contro l'Udinese. Un avversario da affrontare forse senza Niccolò Fortini: l'ex Fiorentina è rientrato in anticipo dagli impegni con l'Under 21 per un problema fisico rimediato prima del match contro la Polonia. Ancora non è tornato ad allenarsi con la squadra: decisive le ultime 48 ore che precedono il match contro i friulani.