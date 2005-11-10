Torino, Vlasic: "Puntavamo alle tre vittorie di fila come a una finale, felice per i tifosi"

Il Torino piega il Monza 3-2 e infila il terzo successo consecutivo in Serie A. A sbloccare il match è Fitz-Jim al 39', ma Varela riequilibra i conti al 47'. Nella ripresa i granata allungano con le reti di Belghali al 61' e Vlasic al 72', prima dello sfortunato autogol di Patterson in pieno recupero che fissa il risultato finale.

Ai microfoni di DAZN, al termine del match, interviene il centrocampista del Torino, Nikola Vlasic.

È arrivata un'altra grandissima vittoria. Il Torino non vinceva tre partite consecutive in campionato da sette anni e mezzo: tu, che sei qui da tanti anni, ci racconti cosa significa far sognare questi splendidi tifosi?

"Sì, è molto bello. Questo è il mio quarto o quinto anno qui. Oggi mi sentivo come in una finale di Coppa, perché volevamo davvero tutti fare queste tre vittorie di fila. Grazie a Dio ci siamo riusciti. Penso che abbiamo fatto un'ottima partita per i nostri tifosi, che lo meritavano. Sono molto felice per tutti, per la squadra e per i sostenitori del Torino, e dobbiamo continuare così",

Hai cercato tanto il gol, hai fatto una partita fantastica e alla fine la rete è arrivata. Hai esultato sotto la Maratona quasi abbracciando i tifosi: cosa rappresenta per te essere tornato al gol?

"Sono molto felice, ma ti devo dire la verità: non sono mai stato preoccupato per il gol o per l'assist. A me interessa fare la prestazione e giocare bene a calcio, poi le marcature arrivano. La cosa più importante è dare una grande mano alla squadra e aiutarci sia in difesa che in fase di attacco. A tutti piace segnare, quindi è stata una bellissima serata, ma la vittoria del Torino viene prima di tutto".