Totti: "È un arrivederci. Non potrò stare per sempre lontano dalla Roma"

"Per me è un arrivederci, non un addio, perché vedendomi anche da fuori non credo di poter restare per sempre lontano dalla Roma. Adesso prenderò altre strade". Queste le parole di Francesco Totti nella conferenza stampa di oggi al CONI. L'ex numero 10 ha risposto così alla domanda sul suo addio alla Roma, tenendo comunque una finestra aperta per il suo futuro in giallorosso.