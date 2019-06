Totti: "Ricevute offerte anche dall'Italia. Juve o Napoli? Non esageriamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Totti ha parlato in conferenza stampa affrontando anche l'argomento relativo al suo futuro: "Valuterò alcune offerte e ci sono state alcune offerte da squadre italiane, una stamattina. Ora prendo tutto in considerazione. Dt della Juve o del Napoli? No, ora non esagerare... Poi ci sono anche altri ruoli. Io tante cose le ho sapute leggendo i giornali, pensa che considerazione...".