Traorè: "Il Genoa si deve salvare, la fiducia di De Rossi non è un peso. Mi rivedo in Wiafe"

"Il Genoa si deve salvare, siamo molto più forti di quanto si è visto finora". Parola di Hamed Junior Traorè, che appena arrivato in Liguria è stato subito identificato da Daniele De Rossi come uno dei giocatori in grado di far fare il salto di qualità ai rossoblù. Intervistato da Il Secolo XIX, ha spiegato che comunque la tanta fiducia che l'allenatore ripone in lui non è un peso, ma uno stimolo.

Fiducia in De Rossi

Traorè ovviamente non può che parlare bene del suo allenatore ed è contento del fatto che la società lo abbia confermato: "Se lo merita". L'ex Sassuolo ha spiegato di avere a che fare con un uomo vero e una brava persona: "Abbiamo qualità e forza, dobbiamo credere di più in noi stessi, senza farci abbattere dalle difficoltà".

Wiafe

Uno dei giovani e delle sorprese di questo inizio di stagione è proprio l'italiano, che Traorè ha in qualche modo adottato perché si rivede molto in lui: "Può arrivare in alto, è intelligente e un gran lavoratore". Vicino a lui ha bisogno di calciatori con esperienza che lo aiutano a fare le scelte giuste e l'ivoriano è uno di questi.