Tutte le probabili formazioni della tredicesima giornata di Serie A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si torna a giocare in Serie A, dopo la sosta delle Nazionali. Dieci partite in programma nella tre giorni della massima serie nostrana, da Atalanta-Juventus che aprirà le danze fino a SPAL-Genoa a chiudere un succulento turno di campionato. Poi dal martedì sarà tempo di Champions League. Intanto, via alla Serie A e queste sono tutte le probabili formazioni, gara per gara, della vigilia nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

Atalanta-Juventus Le probabili formazioni

Milan-Napoli Le probabili formazioni

Torino-Inter Le probabili formazioni

Bologna-Parma Le probabili formazioni

Hellas Verona-Fiorentina Le probabili formazioni

Roma-Brescia Le probabili formazioni

Sassuolo-Lazio Le probabili formazioni

Sampdoria-Udinese Le probabili formazioni

Lecce-Cagliari Le probabili formazioni