Tutti su Tonali. La Juve lo lascerebbe a Brescia in caso di promozione

Come riporta Tuttosport, il Milan è pronto a sferrare l'assalto per Sandro Tonali, centrocampista 18enne in forza al Brescia. La dirigenza rossonera deve però battere la concorrenza della Juventus, che vorrebbe lasciare il talento al club lombardo in caso di promozione in Serie A. L'arrivo di Tonali sarebbe in linea con il nuovo progetto "giovane" di Gazidis, ma l'operazione è molto complicata.