"U21 alle Olimpiadi, Italia al Mondiale e Euro2032 in casa": lo scenario ideale di Malagò

Intervistato dall'edizione odierna de Il Messaggero, Giovanni Malagò ha parlato del campionato italiano: "E’ un campionato avvincente, ricco di sorprese. Complimenti alla Lazio; l’Inter, sulla carta, resta la squadra più forte. Il movimento migliora, anche se siamo lontani dal livello che vorrei. Intanto stiamo ricostruendo entusiasmo: per Italia-Francia abbiamo già venduto quarantamila biglietti. L’Under 21 di Baldini si è qualificata agli Europei e può puntare alle Olimpiadi di Los Angeles.

Le Azzurre si giocheranno la qualificazione ai Mondiali negli spareggi di dicembre. L’Italia sta tornando. Vogliamo che torni protagonista, con lo sguardo al 2032, quando ospiteremo gli Europei. Il progetto passa dal prossimo campionario continentale e dal ritorno al Mondiale".

Il commissario della FIGC torna sulla mancanza dell'Italia dal Mondiale dal 2014 che sostiene sia "inconcepibile. Le persone mi fermano per strada e mi dicono: ‘Al prossimo Mondiale non scherziamo’. Sento tutto il peso di questa responsabilità. Il mio scenario ideale comprende l'Under 21 alle Olimpiadi, il ritorno dell’Italia al Mondiale e l’Europeo del 2032 in casa".