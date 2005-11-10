Udinese, Runjaic: "Sconfitta con fattori comunque positivi, siamo vivi"

22:45 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, per commentare il risultato maturato contro il Milan nell'ottava giornata di Serie A.

23:21 - Inizia la conferenza stampa di Runjaic.



Poteva essere un risultato più rotondo per il Milan, è mancato mordente:

"Rispetto l'opinione e ovviamente accetto la sconfitta di stasera che ovviamente non ci fa bene. Oggi comunque ho visto una squadra viva, che deve lavorare chiaramente, rispetto alla gara contro il Lecce però la strada è più giusta. Abbiamo subito gol subito favorendo un avversario che ha esperienza e qualità. Entrare così in partita chiaramente è più difficile, il Milan occasioni simili sa sfruttarle. Abbiamo avuto delle chance per renderci pericolosi, però non siamo riusciti a sfruttarle. Il Milan poteva segnare un paio di gol in più, fosse andata come doveva però non era impossibile andare all'intervallo in parità e poi giocarcela nella ripresa. La squadra però l'ho vista viva".

A Parma la partita diventa molto pesante:

"Vogliamo vincere ogni partita. Dobbiamo riuscire in primis a tenere la porta inviolata, la sensazione è che su ogni tiro possiamo prendere gol. In occasione del secondo gol del Milan potevamo liberare meglio e non ci siamo riusciti. Ora giochiamo subito a Parma e poi riceviamo la Roma. Con il Parma è importante per entrambe. Anche in gare come quella di stasera ci sono cose positive, Zaniolo è rientrato bene, avrà più minuti a Parma se non ci saranno intoppi. Davis e Piotrowski sono in crescita, Chakvetadze anche sta intraprendendo la strada giusta dopo aver perso la preparazione, Palma ha fatto una bella gara e Kabasele sta tornando ai suoi livelli. Per Parma sarà come una finale, dobbiamo ottenere punti".



Ancora disattenzioni in difesa, come si spiega? Vinciati all'esordio?

"E' ragazzo ditalento, ha avuto problemini fisici ma sta crescendo bene. Ha ancora tanto da lavorare ma il debutto è un elemento positivo. Magari con un po' di precisione sulla chance che ha avuto saremmo a parlare di una serata anche più bella per lui, ma un ragazzo della sua età non deve avere pressioni. Sono sicuro che i più esperti daranno il loro contributo per migliorare. Per ragazzi come Vinciati c'è ancora bisogno di tempo per imparare, ha tanta voglia e sono contento di lui".



La squadra gioca, ma ha periodi troppo di vuoto:

"Se si vanno a guardare anche le statistiche si può vedere come non difendiamo bene, a volte riguarda i piazzati, altre volte sono errori individuali. Oggi ci è mancata la percezione del pericolo su punizione. Non siamo stati presenti e il Milan lo ha sfruttato. Nel corso della stagione abbiamo avuto buone fasi nelle partite, ma non siamo riusciti a sfruttarle, contro Lazio, Torino e Cagliari abbiamo fatto bene. Abbiamo alcuni problemini, a volte ha a che fare con la qualità della rosa, altre volte sono mancati ragazzi come Solet, Zaniolo, Davis, ragazzi per noi difficilmente sostituibili. Non abbiamo mai giocato tre gare di fila con la stessa squadra, se ci aggiungiamo la sfortuna e altri elementi... non è mai semplice mettere tutto insieme in una situazione così complicata. Dobbiamo cambiare un paio di cose ma non enormità, bisogna evitare errori, contro avversari come il Milan non puoi commetterli. Ora sta a noi mostrare le nostre capacità con il Parma, invertendo la rotta e portandoci dalla nostra la fortuna, stasera non è il caso di entrare troppo nei dettagli".

23:31 - Finisce la conferenza stampa.