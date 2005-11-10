Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Udinese, Runjaic: "Sconfitta con fattori comunque positivi, siamo vivi"

Live TMW
Davide Marchiol
autore
Davide Marchiol
ieri alle 23:26Serie A
25.10.2026 23:26Serie A
Fonti preferite
Mister Kosta Runjaic commenta nella conferenza stampa post partita il risultato dell'ottava giornata di Serie A tra Udinese e Milan.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

22:45 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, per commentare il risultato maturato contro il Milan nell'ottava giornata di Serie A.

23:21 - Inizia la conferenza stampa di Runjaic.

Poteva essere un risultato più rotondo per il Milan, è mancato mordente:
"Rispetto l'opinione e ovviamente accetto la sconfitta di stasera che ovviamente non ci fa bene. Oggi comunque ho visto una squadra viva, che deve lavorare chiaramente, rispetto alla gara contro il Lecce però la strada è più giusta. Abbiamo subito gol subito favorendo un avversario che ha esperienza e qualità. Entrare così in partita chiaramente è più difficile, il Milan occasioni simili sa sfruttarle. Abbiamo avuto delle chance per renderci pericolosi, però non siamo riusciti a sfruttarle. Il Milan poteva segnare un paio di gol in più, fosse andata come doveva però non era impossibile andare all'intervallo in parità e poi giocarcela nella ripresa. La squadra però l'ho vista viva".

A Parma la partita diventa molto pesante:
"Vogliamo vincere ogni partita. Dobbiamo riuscire in primis a tenere la porta inviolata, la sensazione è che su ogni tiro possiamo prendere gol. In occasione del secondo gol del Milan potevamo liberare meglio e non ci siamo riusciti. Ora giochiamo subito a Parma e poi riceviamo la Roma. Con il Parma è importante per entrambe. Anche in gare come quella di stasera ci sono cose positive, Zaniolo è rientrato bene, avrà più minuti a Parma se non ci saranno intoppi. Davis e Piotrowski sono in crescita, Chakvetadze anche sta intraprendendo la strada giusta dopo aver perso la preparazione, Palma ha fatto una bella gara e Kabasele sta tornando ai suoi livelli. Per Parma sarà come una finale, dobbiamo ottenere punti".

Ancora disattenzioni in difesa, come si spiega? Vinciati all'esordio?
"E' ragazzo ditalento, ha avuto problemini fisici ma sta crescendo bene. Ha ancora tanto da lavorare ma il debutto è un elemento positivo. Magari con un po' di precisione sulla chance che ha avuto saremmo a parlare di una serata anche più bella per lui, ma un ragazzo della sua età non deve avere pressioni. Sono sicuro che i più esperti daranno il loro contributo per migliorare. Per ragazzi come Vinciati c'è ancora bisogno di tempo per imparare, ha tanta voglia e sono contento di lui".

La squadra gioca, ma ha periodi troppo di vuoto:
"Se si vanno a guardare anche le statistiche si può vedere come non difendiamo bene, a volte riguarda i piazzati, altre volte sono errori individuali. Oggi ci è mancata la percezione del pericolo su punizione. Non siamo stati presenti e il Milan lo ha sfruttato. Nel corso della stagione abbiamo avuto buone fasi nelle partite, ma non siamo riusciti a sfruttarle, contro Lazio, Torino e Cagliari abbiamo fatto bene. Abbiamo alcuni problemini, a volte ha a che fare con la qualità della rosa, altre volte sono mancati ragazzi come Solet, Zaniolo, Davis, ragazzi per noi difficilmente sostituibili. Non abbiamo mai giocato tre gare di fila con la stessa squadra, se ci aggiungiamo la sfortuna e altri elementi... non è mai semplice mettere tutto insieme in una situazione così complicata. Dobbiamo cambiare un paio di cose ma non enormità, bisogna evitare errori, contro avversari come il Milan non puoi commetterli. Ora sta a noi mostrare le nostre capacità con il Parma, invertendo la rotta e portandoci dalla nostra la fortuna, stasera non è il caso di entrare troppo nei dettagli".

23:31 - Finisce la conferenza stampa.

Articoli correlati

Immagine news 1
Udinese-Milan 0-2: il tabellino della gara
Immagine news 2
Udinese, Runjaić: "Siamo dispiaciuti, ma ho visto una squadra piena di vita"
Immagine news 3
Milan, Bartesaghi: "Potevo fare anche meglio, lavoro per guadagnarmi le mie chance"

Altre notizie Serie A

Ieri
Immagine news 1
23:59 Serie A
Caso Viery-Thuram, Marchegiani: "È come se il VAR non si sentisse più autorizzato a intervenire"
Immagine news 2
23:52 Serie A
Tegola Wiafe per il Genoa, De Rossi: "Risentimento all'adduttore, con la Juve sarà out"
Immagine news 3
23:45 Serie A
Milan, Pulisic: "Se giochiamo come oggi troveremo intensità. Leader? Ce ne sono tanti qui"
Immagine news 4
23:41 Serie A
Udinese-Milan, Marelli fa chiarezza: "Palma-Ramos? Condotta antisportiva, manca un giallo"
Immagine news 5
23:39 Serie A
Si è conclusa l'8ª giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle di TMW
Immagine news 6
23:38 Serie A
Milan, Hutchinson: "Contento di aver segnato, ho avuto tante opportunità"
Immagine news 7
23:34 Serie ATMW
TMWLecce subito in campo dopo il ko con la Juve. Per Tiago Gabriel contusione al ginocchio
Immagine news 8
23:30 Serie A
Milan, Jashari: "Amorim mi ha dato sempre fiducia. Modric? Grande feeling"
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Spalletti si salva con una Juve più pratica. Ma Kolo-Woltemade non vanno. Cardinale sta con Amorim: il Milan c’è. Rigori negati a Inter e Lazio: Orsato ora basta. Allegri forse deferito, ma ha tardato i cambi. Sarri non rischia.
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, quanto costa riscattare Hutchinson? Dopo il 1° gol in Serie A, ecco la cifra per tenerlo
Immagine top news n.1 Mbappé, Clasico da Pallone d'Oro: il francese rifila 2 gol al Barcellona e riapre la Liga
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica aggiornata: il Milan raggiunge la Roma ed è in zona Champions
Immagine top news n.3 Udinese-Milan 0-2, le pagelle: Pulisic leader, Bartesaghi perfetto. Prima gioia per Hutchinson
Immagine top news n.4 Entra e aiuta a battere la Fiorentina: chi è Lavelli, il talento dell'Inter U-23 lanciato da Chivu
Immagine top news n.5 Contatto Viery-Thuram, Calvarese: "Mariani ci ripensa per l'assistente. Ma era rigore"
Immagine top news n.6 Douglas Luiz, dalle scuse al riscatto: cosa è successo prima della partita con il Lecce
Immagine top news n.7 Spalletti: "Voglio una Juventus a muso duro. Non parlo degli infortuni"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Così il progetto non cresce: perché è l'ultima spiaggia per Runjaic all'Udinese
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Douvikas è il centravanti perfetto. Ma lo è per il Como e per Fabregas
Immagine news podcast n.2 Progetto, modulo e giocatori: l'Inter rivoluzionerà tutto per l'Europa?
Immagine news podcast n.3 La strada imboccata da Spalletti alla Juventus per molti ha un finale già scritto
Immagine news podcast n.4 Il Como sta trasformando Nico Paz nel suo Bellingham: sarà un grande uomo mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Guadagnini: "Atalanta-Sarri? Dopo Gasperini è difficile per tutti i tecnici"
Immagine news Serie A n.2 Sarri peggio di Juric: rischia all'Atalanta? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Braglia: "Milan, Maignan da giallo ma perché quel gesto? Forse..."
Serie A
Immagine box news Serie A Sarri confessa: "Mi aspettavo di più dai cambi". Il riferimento è a Pasalic e Scamacca
Immagine box news Serie A Caso Viery-Thuram, Marchegiani: "È come se il VAR non si sentisse più autorizzato a intervenire"
Immagine box news Serie A Tegola Wiafe per il Genoa, De Rossi: "Risentimento all'adduttore, con la Juve sarà out"
Immagine box news Serie A Milan, Pulisic: "Se giochiamo come oggi troveremo intensità. Leader? Ce ne sono tanti qui"
Immagine box news Serie A Udinese-Milan, Marelli fa chiarezza: "Palma-Ramos? Condotta antisportiva, manca un giallo"
Immagine box news Serie A Si è conclusa l'8ª giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle di TMW
Serie B
Immagine box news Serie B Hellas Verona, Iannoni: "Felice per il gol, ma avrei preferito che fosse servito a vincere"
Immagine box news Serie B Pisa, Bianco soddisfatto: "Disputata una delle migliori partite, grande reazione allo svantaggio"
Immagine box news Serie B Hellas Verona, Baroni: "Ci serve un acuto, dopo il vantaggio ci siamo abbassati troppo"
Immagine box news Serie B Catanzaro, scelto il successore di Gorgone: il nuovo allenatore è Mignani. L'annuncio
Immagine box news Serie B Palermo, Hernani: "Grande gruppo, bello vincere in uno stadio del genere"
Immagine box news Serie B Hellas Verona-Pisa 1-1, Marras ancora un gol pesante: deludono Kastanos e Petagna
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati finali delle partite delle 17.30: sale l'Arzignano, ok Pro e Pergolettese
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: Dolomiti Bellunesi, esonerato Bonatti
Immagine box news Serie C Ravenna, Mandorlini e l'attesa per Ronaldinho: "Non vedo l'ora di vederlo in campo"
Immagine box news Serie C Serie C, il Catania dilaga: sei gol al Giugliano e doppietta per Coda
Immagine box news Serie C Serie C, il Grosseto supera la Reggiana: successi anche per Giana Erminio, Torres e Foggia
Immagine box news Serie C Livorno, Lucarelli riflette sul futuro dopo le contestazioni: possibile passo indietro
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lecce-Juventus
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Fiorentina: nerazzurri lanciatissimi, ma Vanoli cerca la svolta
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Parma
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Parma-Fiorentina 1-2: viola corsare e a ridosso del trio in vetta
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Como 1907-Sassuolo 2-2: Wullaert salva le lariane al 93'
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, pareggio a reti bianche tra Lazio e Como
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, oggi si chiude la 4ª giornata: tre partite in programma
Immagine box news Calcio femminile Roma travolgente, manita alla Juventus: le giallorosse sono in vetta a punteggio pieno
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, Napoli-Inter 0-0: le partenopee fermano in casa il volo nerazzurro
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
26 ottobre 2005, il dolce pallonetto di Totti a Julio Cesar. Poi doppia espulsione
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per l'8ª giornata
Sportissimo
Newsticker
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni