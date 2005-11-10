Udinese, la Curva Nord ha incontrato la squadra: nuovo faccia a faccia prima del Milan

È un momento molto complicato per l'Udinese, che è alle prese con numerosi infortuni e con una classifica deficitaria, che impone riflessioni di un certo tipo a tutti, società compresa. Kosta Runjaic per il momento è confermato sulla panchina dei bianconeri e inizierà da oggi il ritiro, proprio come successo la settimana scorsa prima della partita persa 3-0 in casa contro il Lecce.

Il clima è pesante

Secondo quanto riportato da TuttoUdinese, la Curva Nord non si è limitata a fischiare la squadra al Bluenergy Stadium e nelle scorse ore una sua delegazione ha avuto un faccia a faccia con i calciatori, che sono stati chiamati a un'inversione di rotta dal punto di vista dell'atteggiamento e della determinazione prima ancora che dei risultati. Gli errori non verranno più tollerati dai tifosi, che potrebbero non sostenere i propri beniamini.