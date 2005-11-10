Udinese, Davis: "Sconfitta imbarazzante. Dobbiamo rimanere uniti e lavorare"
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Matteo Selli
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18.10.2026 16:23Serie A
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Le parole dell'attaccante dell'Udinese Keinan Davis al termine della partita contro il Lecce. Le riporta DAZN:
"È mancato tutto oggi. Il piano gara che volevamo non è andato, è stata una sconfitta imbarazzante, davanti ai nostri tifosi. Senza nulla togliere al Lecce, che ha meritato la vittoria, ma potevamo fare molto di più. Dobbiamo rimanere uniti, c'è tanto pessimismo e le critiche sono giuste, ma da domani dobbiamo tornare a lavorare uniti per preparare la sfida contro il Milan. Io devo essere un esempio per i più giovani, sappiamo che l'Udinese è in A da più di vent'anni e non vogliamo interrompere questa striscia".
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