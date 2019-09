Udinese, De Maio: "Partita importante. È uno scontro diretto"

Fonte: Sky Sport

Sebastien De Maio, difensore classe '87 dell'Udinese, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio dell'incontro Udinese-Brescia, valevole per la 4ª giornata della Serie A TIM 2019/2020:

"La partita contro l'Inter è il passato - dichiara il friuliano -. Oggi è una partita importante, uno scontro diretto in casa, che vogliamo vincere".

Sul suo passato al Brescia: "Questa è una partita molto particolare per me, sono emozionato, ma, quando inizieremo, dimenticherò tutto e penserò a far bene per la mia squadra".