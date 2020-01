Fonte: udinese.it

Seko Fofana, centrocampista dell'Udinese, analizza così la vittoria dei bianconeri contro il Sassuolo: "Fare assist per me è normale perché quando i compagni sono in posizione migliore vanno serviti - ha detto a Udinese Tv -. In questo modo è molto più semplice piuttosto che cercare di fare la differenza da soli. Oggi siamo contenti perché abbiamo fatto una buona partita ma possiamo sempre fare di più e meglio, ora affrontiamo la Juventus in trasferta e dovremo cercare di dare tutto quello che abbiamo. Io non guardo né la classifica né i punti perché voglio sempre fare bene e come tutta la squadra voglio sempre vincere. Rodrigo? Per me lui è come un fratello perché ormai è da tanti anni che giochiamo insieme. Conosco i suoi movimenti e so cosa vuole quindi cerco sempre di metterlo in condizione di segnare perché lui comunque ha grande qualità per fare bene. Siamo sempre insieme e abbiamo tanti obiettivi di cui parliamo spesso tra di noi guardando sempre avanti".