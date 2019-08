Tanti volti nuovi in casa Udinese in vista della stagione ormai alle porte. Numero 30 per bomber Nestorovski, rispettivamente 8 e 11 per i centrocampisti Jajalo e Walace. Questa la numerazione ufficiale dei bianconeri:

1 Musso

2 Sierralta

3 Samir

4 Opoku

5 Troost-Ekong

6 Fofana

8 Jajalo

10 De Paul

11 Walace

13 Ingelsson

14 Micin

15 Lasagna

17 Nuytinck

18 Ter Avest

19 Stryger Larsen

20 Malle

23 Pussetto

27 Perisan

30 Nestorovski

31 Gasparini

33 Angella

38 Mandragora

45 Coulibaly

50 Rodrigo Becao

70 Matos

72 Barak

87 De Maio

88 Nicolas

91 Teodorczyk

97 Pezzella

99 Balic