Udinese, Palma: "Un momento di difficoltà, dobbiamo uscirne insieme"

23.00 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Matteo Palma, giocatore dell'Udinese, per commentare il risultato maturato contro il Milan nell'ottava giornata di Serie A.

23:09 - Inizia la conferenza stampa di Palma.



Subire gol subito ha fatto saltare subito i piani?

"Il primo gol chiaramente ci ha penalizzato, è stata una disattenzione di tutta la linea difensiva. Non siamo però riusciti a fare gol, quello è stato determinante".

Tanti errori individuali:

"Possiamo solo studiare gli errori di tutti e cercare di non ripeterli".

Come stai dopo l'infortunio? Come ti sei trovato nella linea difensiva?

"E' stata la mia prima gara a sinistra, mi trovo di solito meglio a fare il centrale ma penso di aver fatto una buona gara".



Che clima c'è in spogliatoio?

"Non c'è molto di cui parlare, dobbiamo reagire subito con il Parma uscendone come squadra".

23:11 - Finisce la conferenza stampa.