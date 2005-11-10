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Udinese-Lecce 0-3, le pagelle: N'Dri imprendibile, Gallo uomo-assist. Alaba irriconoscibile

autore
Matteo Selli
Oggi alle 14:37Serie A
autore Matteo Selli
18.10.2026 14:37Serie A
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© foto di www.imagephotoagency.it

Termina 0-3 tra Udinese e Lecce, nel lunch match della 7ª giornata di Serie A Enilive. Gara senza storia e decisa dalle reti di Gaspar, N’Dri e Siebert.

LE PAGELLE DELL’UDINESE

Okoye 5.5- Non è perfetto sul primo gol, ma se l’Udinese subisce solo tre gol è merito suo

Solet 5- In confusione. Sbaglia e perde costantemente Geubbels che gli scappa in profondità.

Alaba 5- Irriconoscibile. Non è in condizione e si vede. Spaesato in campo, perde costantemente i riferimenti senza mai dare la leadership che serve.
Dal 46’ Palma 5.5- Entra con il piglio giusto e vince molti duelli, ma piano piano viene risucchiato nelle difficoltà dei suoi.

Ebosse 5- Disastroso. Sbaglia praticamente tutti i palloni. Sconnesso e deconcentrato, non è d’aiuto per i suoi.
Dal 64' Zanoli 5- Prova a creare pericoli con i suoi cross, ma senza successo.

Vojvoda 5- Uno dei meno disastrosi, almeno in zona offensiva. Gli unici cross arrivano da lui e creano qualche pericolo nella difesa leccese.

Karlstrom 5- In affanno contro il centrocampo del Lecce che lo sovrasta e ne contiene il palleggio.

Zarraga 5- Sovrastato dal centrocampo leccese, tocca pochissimi palloni senza mai essere granché coinvolto nelle azioni offensive.
Dal 46’ Piotrowski 5- Gioca un secondo tempo sottotono, ma è nel posto giusto e segna il gol della speranza, che però gli viene annullato per millimetri. Nel finale regala il 3-0 a Siebert.

Kamara 5- Nel disastroso primo tempo dei suoi viene surclassato da N’Dri che lo supera sistematicamente. In fase di spinta è praticamente inesistente.
Dal 46’ Arizala 5.5- Anche lui soffre la velocità di N’Dri, bravo nell’assist sul gol annullato, ma nella sua partita c’è poco altro.

Ekkelenkamp 5- Ci prova, mettendo in campo la sua leadership, ma senza successo.

Chakvetadze 5- Partita difficile per lui, che sbaglia praticamente tutte le scelte e viene costantemente chiuso quando tenta un dribbling.
Dal 64’ Unai Gomez 5.5- Prova a dare

Davis 5- Isolato e spesso sovrastato dall’attenta difesa leccese, ha pochissime palle gol.

Allenatore: Runjaic 4.5- La squadra è irriconoscibile. Reparti completamente slegati e giocatori che sembrano sfiduciati. Partita da dimenticare il prima possibile per lui e per i suoi ragazzi.

LE PAGELLE DEL LECCE

Falcone 6- Pochissimi palloni pericolosi dalle sue parti, non è protagonista di interventi decisivi.

Veiga 6- Mai in sofferenza, gara affidabile e sicura la sua.

Gaspar 6.5- Dominante in entrambe le aree di rigore. Segna un gol bellissimo di testa e poi propizia il raddoppio di N’Dri.

Tiago Gabriel 6.5- Partita di livello assoluto in fase difensiva, entra anche nell’azione del gol con un bel colpo di testa.

Gallo 7- Decisivo. Due corner battuti benissimo e due gol per il Lecce. I calci piazzati sono un fattore in questa stagione del Lecce.

Coulibaly 6.5- Solita partita di grande sostanza e corsa. Il centrocampo leccese si regge sulle sue spalle. Purtroppo per lui la sua gara dura meno di un tempo.
Dal 42’ Kaba 6 - Non fa rimpiangere il compagno

Ngom 6- Grande fisicità e corsa per lui a centrocampo. Vince tantissimi duelli.

Maleh 6- Palleggia bene, lui che è il cervello del centrocampo leccese e ne detta i tempi.
Dall’82’ Siebert 6.5 - Ruba una palla intelligente a Piotrowski e vola in porta segnando un bellissimo gol che chiude una partita davvero a senso unico.

N’Dri 7 - Segna un gol trovandosi al posto giusto e al momento giusto. Dialoga bene con Geubbels e mette in grandissima difficoltà Kamara prima e Arizala poi.
Dall'82 Monteiro sv.

Geubbels 5- Si muove tantissimo e ha tante occasioni che vanifica clamorosamente. Manca di freddezza.
Dal 74' Esteban 6 - Sfiora il gol in ripartenza centrando il palo.

Fatah 6.5- Tanta qualità per l’esterno, che dopo la rete contro il Bologna offre un’altra prestazione più che convincente.
Dal 70’ Pierotti 6 - Entra per aiutare in ripiegamento e lo fa benissimo.

Allenatore: Di Francesco 7 - Il suo Lecce è dominante, arriva prima su ogni pallone e surclassa un avversario impresentabile oggi. Punti pesantissimi e avvio di stagione più che positivo per i suoi.

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