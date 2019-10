Udinese, Mandragora: "Vinto grazie a grinta, cuore e sacrificio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una prestazione solida e grintosa in mezzo al campo ha permesso all'Udinese di portare a casa i tre punti contro il Torino. Fra i protagonisti della gara troviamo sicuramente Rolando Mandragora: "Avevamo bisogno di una grande prestazione e di fare i tre punti in casa - ha detto a Udinese Tv - anche i tifosi sono stati grandi e ci hanno spinti fino all'ultimo. L'entusiasmo noi cerchiamo di non perderlo mai e di lavorare sempre col sorriso perché questo ci consente di farlo meglio, poi chiaro che vincere è sempre bello e ci dà ancora più entusiasmo. Sapevamo di affrontare una grande squadra che ha anche giocato per l'Europa, abbiamo messo in campo grinta, cuore e sacrificio e l'abbiamo portata a casa. Adesso inizieremo a pensare all'Atalanta e sappiamo di dover mettere in campo una prestazione come quella di oggi, se non qualcosa di più, sperando di portare a casa un buon risultato. Segnare? Chiaro che sarei felice di fare gol ma preferisco che la squadra giochi bene e porti a casa punti".